ДТП с трамваем и грузовиком произошло на севере Москвы

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Грузовой автомобиль и трамвай маршрута № 23 столкнулись на севере столицы, передает пресс-служба Московского метрополитена.

По данным перевозчика, авария произошла примерно в 09:30 в районе остановки "Школа имени Зои и Александра Космодемьянских".

Предварительно установлено, что водитель грузовика не уступил дорогу трамваю при повороте, поэтому произошло столкновение. В результате произошедшего никто не пострадал.

В настоящий момент движение трамваев на улице Зои и Александра Космодемьянских осуществляется штатно. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ранее три человека пострадали в ДТП на Алтуфьевском шоссе столицы. По данным ГАИ, автобус наехал на мачту городского освещения. Предварительно, водителю стало плохо за рулем, в результате чего и произошла авария. Сотрудники ведомства продолжают устанавливать обстоятельства инцидента.