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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что среди уничтоженных в октябре в Брянской области диверсантов был боевик, связанный с США.

Так, российские силы в конце октября ликвидировали диверсионную группу иностранцев, которая состояла из профессиональных бойцов, планировавших несколько диверсий на территории РФ.

"Один из уничтоженных – татуированный "рейнджер". Скорее всего, именно он стал звездой интернета еще год назад, когда Дед Бидон (президент США Джо Байден. – Прим. ред.) встречался с суперсекретными бойцами не менее суперсекретного подразделения в Израиле, участвовавшего в спецоперации против палестинцев", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Спустя год он отправился на Украину, однако позже был ликвидирован после "встречи с пограничниками РФ", добавил глава Чечни.

Кадыров также отдельно "поблагодарил" боевика за то, что тот пополнил "коллекцию" главы региона американским армейским пулеметом М249.

Диверсанты пытались прорваться в Брянскую область 27 октября. В результате четверых из нападавших ликвидировали, а по остаткам сил был нанесен удар ракетами и артиллерией.

У ДРГ были найдены иностранные средства связи, экипировка, оружие и другие предметы, указывающие на их принадлежность к другим странам. Так, среди наемников, ликвидированных в Брянской области при попытке прорыва через границу, были граждане США, Канады и Польши.