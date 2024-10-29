Пытавшаяся прорваться в Брянскую область украинская ДРГ насчитывала около 10 человек

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинская ДРГ, которая пыталась прорваться в Брянскую область, насчитывала около 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Пешая ДРГ противника была своевременно обнаружена в Климовском районе в ходе ведения воздушной разведки пограничным управлением ФСБ России, Росгвардией и министерства обороны России", – говорится в сообщении.

После нанесения огневого поражения группа боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла потери и отступила вглубь своей территории. Спустя время операторы БПЛА Росгвардии обнаружили скопление живой силы в лесном массиве и ангаре на территории Черниговской области.

Диверсанты пытались прорваться в Брянскую область 27 октября. В результате четверых из нападавших ликвидировали, а по остаткам сил был нанесен удар ракетами и артиллерией.

У ДРГ были найдены иностранные средства связи, экипировка, оружие и другие предметы, указывающие на их принадлежность к другим странам. Так, среди наемников, ликвидированных в Брянской области при попытке прорыва через границу, были граждане США, Канады и Польши.