Задержанный ФСБ Гайдук признался в причастности к взрыву на ГРС в Калининграде

Фото: телеграм-канал Readovka

Гражданин Германии Николай Гайдук признался в своей причастности к подрыву на газораспределительной станции (ГРС), совершенному в Калининграде в 2024 году. Соответствующее видео ФСБ с его признанием показал телеканал "Россия 24".

По словам самого Гайдука, для совершения диверсии с ним связался мужчина, с которым они вместе служили в армии.

"Он спросил, готов ли я внести свою лепту, помочь остановить войну. Это было в ноябре 2023 года. Я взял бомбу из тайного схрона. Нужно было только установить бомбу, вытащить чеку и все", – сказал Гайдук.

Кроме того, у мужчины был тайник с компонентами для создания самодельной бомбы на городском кладбище.

Сотрудники ФСБ задержали Гайдука при въезде на территорию Калининградской области из Польши. В его автомобиле было обнаружено 0,5 литра жидкого взрывчатого вещества. Отмечалось, что задание по подрыву, а также компоненты СВУ Гайдук получил от имеющего вид на жительство в ФРГ украинца.

В результате по данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Контрабанда взрывчатых веществ". В настоящее время Гайдук помещен под стражу.

До этого суд в Чите признал 12 человек виновными в диверсиях. По версии следователей, члены преступной группы в период с декабря 2022 года по январь 2023 года реализовали около 13 диверсий в Москве и Красноярском крае. Объектами стали локомотив и шкафы энергоснабжения, а также трансформаторные подстанции. Также злоумышленники собирались поджечь истребители в одной из воинских частей Приморского края.