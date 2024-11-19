Новости регионов: трамвай столкнулся с автобусом в Барнауле

Трамвай въехал в автобус в Барнауле. Пять пассажиров трамвая получили легкие травмы. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель трамвая, который проехал на красный свет. Полиция начала проверку.

Пиротехники МЧС успешно обезвредили боевую часть противокарабельной ракеты "Нептун", обнаруженную в Курской области. Всего с августа текущего года специалисты МЧС уничтожили почти 1 400 боеприпасов.

На сочинском горнолыжном курорте "Роза Хутор" объявили новую дату открытия сезона – 9 декабря. Покататься на трассах можно будет с 20 декабря. Ранее представители курортов сообщали, что на фоне снегопадов и низких температур зимний сезон может начаться раньше положенного срока.

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