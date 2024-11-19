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19 ноября, 16:15

Происшествия

Новости регионов: трамвай столкнулся с автобусом в Барнауле

Новости регионов: трамвай столкнулся с автобусом в Барнауле

Новости мира: люди застряли на аттракционе в Южной Калифорнии

Новости регионов: взрыв произошел в здании гостиницы в Чите

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Новости мира: 10 израильтян пострадали в результате ракетного удара со стороны Ливана

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Коммерческое помещение сгорело на северо-востоке Москвы в ночь на 19 ноября

"Московский патруль": спасатели в ТиНАО вызволили бобра из решетки

"Московский патруль": криминалисты рассказали, как помогают раскрывать преступления

"Московский патруль": правоохранители задержали таксиста, который стрелял в автобус

Трамвай въехал в автобус в Барнауле. Пять пассажиров трамвая получили легкие травмы. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель трамвая, который проехал на красный свет. Полиция начала проверку.

Пиротехники МЧС успешно обезвредили боевую часть противокарабельной ракеты "Нептун", обнаруженную в Курской области. Всего с августа текущего года специалисты МЧС уничтожили почти 1 400 боеприпасов.

На сочинском горнолыжном курорте "Роза Хутор" объявили новую дату открытия сезона – 9 декабря. Покататься на трассах можно будет с 20 декабря. Ранее представители курортов сообщали, что на фоне снегопадов и низких температур зимний сезон может начаться раньше положенного срока.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествияДТПобществорегионывидеоРоман Карлов
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