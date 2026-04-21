21 апреля, 23:15
Экс-сотрудники Popcorn Books дали показания по делу о пропаганде ЛГБТ
Экс-сотрудники издательства Popcorn Books дали показания по делу о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что бывшие сотрудники Popcorn Books находятся под домашним арестом по обвинению в ЛГБТ-пропаганде. По данным СМИ, они заключили сделку со следствием и указали на причастность к делу топ-менеджеров "Эксмо".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.