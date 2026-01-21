Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 11:30

Происшествия

Новости регионов: южные районы России подверглись массированной атаке беспилотников

Новости регионов: южные районы России подверглись массированной атаке беспилотников

Российские альпинисты спустились с вулкана Сидлей в Антарктиде

Мать Свечникова заявила, что тату ее сына и найденного в Босфоре погибшего совпадают

Водитель легкового автомобиля попал под грузовик на Калужском шоссе в Москве

Группа российских альпинистов оказалась заблокирована на вулкане Сидли в Антарктиде

Новости регионов: катавшиеся на тюбинге дети провалились под лед в Брянске

На Тайване у девушки отказали почки из-за частого употребления бабл-ти

Новости мира: пассажирский поезд протаранил подпорную стену в Барселоне

Неизвестные попытались захватить гаражный комплекс на северо-западе Москвы

Генетическая экспертиза установит личность обнаруженного в Босфоре мужчины

Южные регионы России подверглись массированной атаке беспилотников ночью с 20 на 21 января. Основной удар пришелся на Республику Адыгея и Краснодарский край. В Адыгее загорелись многоквартирный дом и парковка с автомобилями. Более 10 человек получили ранения, из них 2 детей и 7 взрослых госпитализированы, погибших нет. Для жителей поврежденного дома открыли пункт временного размещения. На Кубани в Приморско-Ахтарске пострадали 2 частных дома – выбиты стекла, пострадавших нет. В Сочи все беспилотники были уничтожены, ничего не разрушено.

Пожар произошел в Тосненском районе Ленинградской области. Загорелся одноэтажный металлический ангар площадью 1 тысяча квадратных метров. На место прибыли спасатели, пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

На Камчатку доставят снегоуборочную технику с Сахалина. Об этом сообщили в Правительстве России и МЧС. Планируется отправить 7 единиц техники авиацией, часть машин уже погружена на борт. Оборудование поможет ликвидировать последствия снежного циклона на полуострове.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарпогодарегионывидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика