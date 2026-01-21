Новости регионов: южные районы России подверглись массированной атаке беспилотников

Южные регионы России подверглись массированной атаке беспилотников ночью с 20 на 21 января. Основной удар пришелся на Республику Адыгея и Краснодарский край. В Адыгее загорелись многоквартирный дом и парковка с автомобилями. Более 10 человек получили ранения, из них 2 детей и 7 взрослых госпитализированы, погибших нет. Для жителей поврежденного дома открыли пункт временного размещения. На Кубани в Приморско-Ахтарске пострадали 2 частных дома – выбиты стекла, пострадавших нет. В Сочи все беспилотники были уничтожены, ничего не разрушено.

Пожар произошел в Тосненском районе Ленинградской области. Загорелся одноэтажный металлический ангар площадью 1 тысяча квадратных метров. На место прибыли спасатели, пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

На Камчатку доставят снегоуборочную технику с Сахалина. Об этом сообщили в Правительстве России и МЧС. Планируется отправить 7 единиц техники авиацией, часть машин уже погружена на борт. Оборудование поможет ликвидировать последствия снежного циклона на полуострове.

