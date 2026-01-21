Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 09:15

Происшествия

Группа российских альпинистов оказалась заблокирована на вулкане Сидли в Антарктиде

Группа российских альпинистов оказалась заблокирована на вулкане Сидли в Антарктиде

Новости регионов: катавшиеся на тюбинге дети провалились под лед в Брянске

На Тайване у девушки отказали почки из-за частого употребления бабл-ти

Новости мира: пассажирский поезд протаранил подпорную стену в Барселоне

Неизвестные попытались захватить гаражный комплекс на северо-западе Москвы

Генетическая экспертиза установит личность обнаруженного в Босфоре мужчины

Глыба снега с крыши повредила автомобиль в Москве

Подростки едва не подожгли девушку пиротехникой в подмосковном Дзержинском

"Московский патруль": суд вынес приговор организаторам схемы по отъему квартир

"Московский патруль": пьяный посетитель напал на продавца в магазине в Москве

Группа российских альпинистов оказалась заблокирована на вулкане Сидли в Антарктиде. Продолжить путь им не позволяет сильная вьюга.

По данным из телеграм-каналов, покорять одно из самых суровых мест планеты отправились 12 россиян во главе с гидами Артемом Ростовцевым и Александром Дорожуковым. Однако подняться они смогли только на 1,5 тысячи метров, после чего их настигла метель. С тех пор прошло уже 6 дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоМитя КозачинскийДарья Крамарова

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика