Группа российских альпинистов оказалась заблокирована на вулкане Сидли в Антарктиде. Продолжить путь им не позволяет сильная вьюга.

По данным из телеграм-каналов, покорять одно из самых суровых мест планеты отправились 12 россиян во главе с гидами Артемом Ростовцевым и Александром Дорожуковым. Однако подняться они смогли только на 1,5 тысячи метров, после чего их настигла метель. С тех пор прошло уже 6 дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.