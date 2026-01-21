На Тайване у девушки отказали почки из-за частого употребления бабл-ти. В течение нескольких лет 26-летняя пострадавшая ежедневно выпивала минимум 2 бутылки популярного чая с тапиокой.

За полгода до того, как ей потребовалась госпитализация, она заметила сильный отек лица, но списала это на хронический недосып и не придала значения симптомам. Позже врачи обнаружили, что почки пациентки функционируют менее чем на 15% от нормы.

Оказалось, что проблемы начались у девушки ранее, а употребление бабл-ти лишь усугубило состояние. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

