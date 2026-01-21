Новости мира: пассажирский поезд протаранил подпорную стену в Барселоне

Пассажирский поезд протаранил подпорную стену в Барселоне. В результате она упала на пути. В момент ЧП состав шел на высокой скорости. Из-за удара локомотив откинуло на соседний путь, от конструкции осталась лишь груда металла. По предварительным данным, 20 человек пострадали, машинист поезда погиб.

Спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев, который находится сейчас на Всемирном экономическом форуме в Давосе, встретился со своим американским коллегой Стивеном Уиткоффом. Последний назвал беседу очень позитивной. Российский представитель, в свою очередь, заявил, что попытка сделать Украину главной темой форума не удалась, поскольку фокус обсуждений сместился на ситуацию вокруг Гренландии.

На Сицилию обрушился мощный шторм. Огромные волны перехлестнули через набережную, затопив улицы. В настоящее время оценивается масштаб ущерба, информации о пострадавших пока нет.

