21 января, 07:30

Происшествия

Новости мира: пассажирский поезд протаранил подпорную стену в Барселоне

Неизвестные попытались захватить гаражный комплекс на северо-западе Москвы

Генетическая экспертиза установит личность обнаруженного в Босфоре мужчины

Глыба снега с крыши повредила автомобиль в Москве

Подростки едва не подожгли девушку пиротехникой в подмосковном Дзержинском

"Московский патруль": суд вынес приговор организаторам схемы по отъему квартир

"Московский патруль": пьяный посетитель напал на продавца в магазине в Москве

"Московский патруль": суд вынес приговор по делу о покушении на экс-офицера СБУ Прозорова

"Московский патруль": обвиняемого в мошенничестве мужчину экстрадировали в РФ из Болгарии

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 20 января

Пассажирский поезд протаранил подпорную стену в Барселоне. В результате она упала на пути. В момент ЧП состав шел на высокой скорости. Из-за удара локомотив откинуло на соседний путь, от конструкции осталась лишь груда металла. По предварительным данным, 20 человек пострадали, машинист поезда погиб.

Спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев, который находится сейчас на Всемирном экономическом форуме в Давосе, встретился со своим американским коллегой Стивеном Уиткоффом. Последний назвал беседу очень позитивной. Российский представитель, в свою очередь, заявил, что попытка сделать Украину главной темой форума не удалась, поскольку фокус обсуждений сместился на ситуацию вокруг Гренландии.

На Сицилию обрушился мощный шторм. Огромные волны перехлестнули через набережную, затопив улицы. В настоящее время оценивается масштаб ущерба, информации о пострадавших пока нет.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

