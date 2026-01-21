Неизвестные попытались захватить гаражный комплекс на северо-западе Москвы

Неизвестные попытались захватить гаражный комплекс в районе Куркино. Они проникли на территорию и заявили, что теперь будут управлять комплексом, утверждая, что их выбрали сами автомобилисты. Местные жители предположили, что это рейдерский захват.

Аналогичный инцидент произошел на востоке столицы несколько дней назад. На Вешняковской улице группа лиц ворвалась в гаражный комплекс, разрушила несколько построек и объявила владельцам новую стоимость обслуживания машино-мест.

