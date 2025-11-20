Правоохранители раскрыли мошенничество псевдомасонского ордена в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге раскрыто мошенничество под прикрытием псевдомасонского ордена. Злоумышленник, представившийся главой тайного общества, вовлек жителя города в телеграм-канал фейковой организации, после чего потребовал выкуп за "освобождение души" в размере 66 666 рублей.

В дальнейшем суммы вымогательства достигли 666 666 рублей и мотоцикла стоимостью 1,5 миллиона рублей, которые жертва передала под угрозой проклятия. Как пояснили юристы, это классическая схема психологического давления. Подозреваемый задержан правоохранительными органами.

