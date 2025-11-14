Руководитель работ по демонтажу "Снежкома" признал вину в нарушении техники безопасности

Суд в Красногорске избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для начальника строительного участка, подозреваемого в нарушении правил безопасности при демонтаже горнолыжного комплекса "Снежком". Мужчина, задержанный накануне, полностью признал свою вину.

Расследование дела об обрушении опорной колонны во время сноса объекта продолжается. На заседании присутствовали представители следствия и адвокат задержанного.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.