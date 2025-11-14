Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 22:45

Происшествия

Руководитель работ по демонтажу "Снежкома" признал вину в нарушении техники безопасности

Руководитель работ по демонтажу "Снежкома" признал вину в нарушении техники безопасности

Фигуранту дела об обрушении "Снежкома" избрали запрет определенных действий

Тверской суд Москвы отложил рассмотрение дела блогера Митрошиной на 4 декабря

Тверской суд Москвы начнет рассмотрение дела блогера Александры Митрошиной

Вынесен приговор обвиняемым по делу о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом-Посаде

Сотрудник в Череповце отсудил 580 тысяч рублей за увольнение из-за игры в World of Tanks

Суд Москвы отправил в колонию фокусника, который обещал превратить бумагу в доллары

Новости мира: экс-президент Франции Саркози вышел из тюрьмы

"Московский патруль": суд начал процесс по делу о хищении более 300 млн руб у Долиной

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию по делу о краже у вдовы Александра Градского

Суд в Красногорске избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для начальника строительного участка, подозреваемого в нарушении правил безопасности при демонтаже горнолыжного комплекса "Снежком". Мужчина, задержанный накануне, полностью признал свою вину.

Расследование дела об обрушении опорной колонны во время сноса объекта продолжается. На заседании присутствовали представители следствия и адвокат задержанного.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиявидеоЕлена ЛюбимоваДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика