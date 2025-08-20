Российская альпинистка сломала ногу и застряла на пике Победы в Кыргызстане

Российская альпинистка Наталья Наговицина со сломанной ногой уже неделю ждет помощи на высоте 7 тысяч метров на пике Победы в Киргизии. У женщины закончилась еда и почти нет воды.

Попытки ее эвакуации срывает непогода: вертолет не смог преодолеть турбулентность и совершил жесткую посадку. Двое пострадавших членов экипажа были эвакуированы другим бортом. Очередная операция 19 августа сорвалась из-за снегопада и нулевой видимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

