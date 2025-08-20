Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 07:30

Происшествия

Российская альпинистка сломала ногу и застряла на пике Победы в Кыргызстане

Российская альпинистка сломала ногу и застряла на пике Победы в Кыргызстане

В Москве произошло ДТП с участием машины скорой помощи

Мужчина ударил супругу за посещение бара без его разрешения в Москве

Ребенок получил травму на эскалаторе в ТЦ Екатеринбурга

Спасатели неделю не могут добраться до застрявшей в горах Киргизии альпинистке

ДТП с участием машины скорой помощи произошло на северо-западе Москвы

Новости мира: индийский Мумбаи затопило после ливней

Новости регионов: дело возбуждено после отравления участников сдачи ГТО в Чебоксарах

Движение на Ярославском шоссе в районе МКАД затруднено из-за ДТП

"Московский патруль": блогеру Никите Ефремову грозит не менее 6 лет лишения свободы

Российская альпинистка Наталья Наговицина со сломанной ногой уже неделю ждет помощи на высоте 7 тысяч метров на пике Победы в Киргизии. У женщины закончилась еда и почти нет воды.

Попытки ее эвакуации срывает непогода: вертолет не смог преодолеть турбулентность и совершил жесткую посадку. Двое пострадавших членов экипажа были эвакуированы другим бортом. Очередная операция 19 августа сорвалась из-за снегопада и нулевой видимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика