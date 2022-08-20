Затор образовался на Можайском шоссе из-за остановки элитных спорткаров

Необычная авария произошла на Можайском шоссе. Кадры с места событий сняли очевидцы. На трассе устроили вынужденный пит-стоп сразу несколько элитных спорткаров.

Водители стояли рядом с машинами, на дороге виднелся аварийный знак. Что именно произошло и есть ли пострадавшие не сообщается, однако на шоссе образовался затор. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.