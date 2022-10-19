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СК РФ подтвердил причастность Украины к теракту на Крымском мосту

СК РФ подтвердил причастность Украины к теракту на Крымском мосту

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что за террористическим актом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы. По его словам, следствие установило, что среди причастных к преступлению есть граждане Украины, России, Армении и Грузии.

Уже задержаны восемь из 12 человек, с ними провели следственные действия, отметил Бастрыкин. В данный момент идут технические экспертизы по анализу взрывчатого вещества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ЧП на Крымском мосту
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