СК РФ подтвердил причастность Украины к теракту на Крымском мосту

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что за террористическим актом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы. По его словам, следствие установило, что среди причастных к преступлению есть граждане Украины, России, Армении и Грузии.

Уже задержаны восемь из 12 человек, с ними провели следственные действия, отметил Бастрыкин. В данный момент идут технические экспертизы по анализу взрывчатого вещества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.