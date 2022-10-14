ГИБДД столицы проведет рейд "Нетрезвый водитель"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичная Госавтоинспекция проведет рейд "Нетрезвый водитель" 15 и 16 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения с 19:00 часов 15 октября до 20:00 часов 16 октября на территории города Москвы пройдет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель", – говорится в сообщении.

В ГИБДД призвали столичных автовладельцев не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, сообщая правоохранителям о неадекватных водителях, которые создают опасность на дороге. Там подчеркнули, что сотрудники инспекции готовы оперативно принять необходимые меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.

"В очередной раз предупреждаем водителей о последствиях нетрезвого вождения – зачастую такие факты приводят к трагедиям. Не допускайте непоправимых ошибок, если выпили, не садитесь за руль!" – отмечается в сообщении.

Ранее в ГИБДД напомнили россиянам о штрафах за вождение без прав. Так, для водителей, которые сели за руль автомобиля, не имея водительского удостоверения, грозит наказание в размере от 5 до 15 тысяч рублей. А за передачу управления ТС не имеющему прав лицу предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.



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