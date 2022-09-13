В ГД предложили ввести льготу на проезд по платным трассам в новогодние праздники

Стоимость проезда по платным трассам могут снизить в два раза в новогодние каникулы. В Госдуме предложили ввести 50-процентную скидку в праздничные выходные, когда многие россияне отправляются к родственникам или в путешествия в другие регионы на личном транспорте.

В этом случае гораздо больше автомобилистов выбрали бы для поездки платные дороги, которые зимой безопаснее обычных, считают в Госдуме. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.