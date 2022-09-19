Два человека погибли из-за урагана в Курской области. Один получил смертельную травму от осколка разбившегося окна, второго придавило упавшим деревом.

Последствия непогоды ликвидируют примерно 50 спасателей. Они убирают поваленные конструкции, распиливают и убирают рухнувшие деревья, откачивают воду. Кроме того, в регионе восстанавливают энергоснабжение, так как из-за циклона без света остались почти 90 населенных пунктов.

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