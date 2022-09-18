Белгородские школы в 10-километровой приграничной зоне переходят на дистанционку

12:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Школы Белгородского района в приграничной зоне переходят на дистанционный формат обучения. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
"Принял решение, что с завтрашнего дня школы в Белгородском районе в 10-километровой зоне вдоль границы переводим на дистанционное обучение. В детских садах будут работать дежурные группы", – указано в публикации.
По словам Гладкова, в результате обстрела со стороны Украины в селе Красный Хутор повреждено 30 домовладений, а также один Дворец культуры. Два строения потребуется восстановить целиком.
Губернатор Белгородской области подчеркнул, что почти всех жителей села уже эвакуировали. С 19 сентября будет организован вывоз животных.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб и двое пострадали при обстреле города Валуйки в Белгородской области со стороны ВСУ, несмотря на сработавшую систему ПВО. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начать расследование уголовного дела в связи с обстрелом.
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