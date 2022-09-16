Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела города Валуйки Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Белгород № 1"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начать расследование уголовного дела в связи с обстрелом Вооруженными силами Украины города Валуйки в Белгородской области. Об этом сообщается на сайте СК.

"Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела ВСУ территории Белгородской области и представить доклад о ходе расследования", – говорится в сообщении.

В результате обстрела Валуек со стороны Украины один человек погиб и двое пострадали. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, из-за атаки была повреждена подстанция и нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных домов и трех машин.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

