Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела города Валуйки Белгородской области

10:16
Фото: телеграм-канал "Белгород № 1"
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начать расследование уголовного дела в связи с обстрелом Вооруженными силами Украины города Валуйки в Белгородской области. Об этом сообщается на сайте СК.
"Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела ВСУ территории Белгородской области и представить доклад о ходе расследования", – говорится в сообщении.
В результате обстрела Валуек со стороны Украины один человек погиб и двое пострадали. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, из-за атаки была повреждена подстанция и нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных домов и трех машин.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Из белгородского поселка Красный Хутор вывезли около 70 человек
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