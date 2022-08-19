На концерте "Дельфина" в Петербурге пострадали два человека

Больницей закончился концерт группы "Дельфина" в Санкт-Петербурге для двух его поклонниц. Все из-за того, что кто-то пронес в клуб фаеры и зажег их в толпе. Искры разлетелись вокруг.

Нарушителя пытались задержать, но в образовавшейся суматохе ему удалось скрыться. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.