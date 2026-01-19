Москвичка подложила коробку с петардами под автомобиль и подожгла

Москвичка пробралась на охраняемую парковку на Дубининской улице, положила под автомобиль упаковку петард, подожгла их и скрылась. Полиция Замоскворечья задержала 24-летнюю подозреваемую.

Выяснилось, что москвичка действовала под давлением неизвестных, которые связались с ней через мессенджер. В настоящее время она находится под домашним арестом, ей грозит до 7 лет лишения свободы.

