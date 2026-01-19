Новости мира: 39 человек погибли при столкновении поездов в Испании

По последним данным, 39 человек погибли и по меньшей мере 152 пострадали при столкновении двух высокоскоростных поездов на юге Испании. Около 30 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Состав, перевозивший 317 пассажиров, ехал из Малаги в Мадрид. Он сошел с рельсов, выехал на соседний путь и оказался перед другим поездом, который вез из столицы страны в город Уэльва порядка 100 человек. Столкновение произошло на скорости около 200 километров в час. Все железнодорожные перевозки между Мадридом и Андалусией приостановлены. О причинах трагедии пока не сообщается.

На юге Чили во время масштабных лесных пожаров погибли как минимум 16 человек. Из опасных районов уже эвакуированы 20 тысяч человек. На данный момент действуют 24 очага возгорания. Огонь быстро распространяется из-за сухой и жаркой погоды. Введено чрезвычайное положение.

