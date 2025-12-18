В МИД сообщили, что Россия делает все возможное для вызволения своих граждан из Мьянмы

Россия делает все возможное для вызволения своих граждан, которых удерживают в мошеннических call-центрах на территории Мьянмы, заявили в министерстве иностранных дел РФ. Речь идет о нескольких людях, которые остались без документов, оказавшись фактически в рабстве.

Вооруженные силы Мьянмы нанесли удары по зданию, где удерживали людей. Вскоре после операции одного из вербовщиков задержали в аэропорту Бангкока. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.