Почти 200 человек эвакуировали из бизнес-центра в Москве из-за пожара на складе. Горит здание в 1-м Грайвороновском проезде. Спасатели обнаружили уже 4 очага возгорания.

На первом этаже с огнем справились, а на втором и третьем работы продолжаются. Один из очевидцев рассказал, что загорелось на первом этаже в противоположном крыле. Люди успели выйти и забрать рюкзаки с вещами.

