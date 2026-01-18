Суд арестовал водителя Porsche, врезавшегося в авто ГИБДД в Балашихе

Суд арестовал водителя автомобиля Porsche, который врезался в машину ГИБДД и попытался сбить полицейского в Балашихе. Мужчина будет находиться в СИЗО до 16 марта.

Инцидент произошел 16 января, когда автомобилист проигнорировал требования полиции остановиться и попытался скрыться. В результате инспекторы ДПС приняли меры по принудительной остановке водителя. Ему предъявлено обвинение в примирении насилия в отношении полицейского, а также в умышленном повреждении имущества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

