Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 17:15

Происшествия

Новости регионов: в Башкирии возбудили уголовное дело после гибели детей при пожаре

Новости регионов: в Башкирии возбудили уголовное дело после гибели детей при пожаре

Пассажир избил охранника на станции "Пыхтино" столичного метро

Новости мира: Израиль нанес мощнейший удар по сектору Газа

Бастрыкин взял под контроль расследование прорыва трубы в Северном Медведкове

Новости регионов: сотрудники МЧС спасли двух сноубордистов в Сочи

В Краснодаре ночная погоня закончилась ДТП

Новости регионов: в Дагестане для тушения пожара в лесном массиве привлекут вертолет МЧС

В аэропорту Дублина опоздавший пассажир устроил погром

Новости регионов: испытания технологии очистки песка от мазута завершают на пляжах Анапы

Новости мира: семидневный траур объявлен в Северной Македонии после пожара в ночном клубе

В Башкирии возбуждено уголовное дело после трагедии, произошедшей при пожаре. В результате возгорания натяжного потолка в квартире погибли пятеро детей и 33-летний мужчина. Ранее поступали сигналы о необходимости изъятия детей из неблагополучной семьи, но меры приняты не были. Прокуратура проводит проверку.

В Приморском крае местные жители собрали рекордный улов сельди. Лед водоема буквально завален рыбой, а рыбаки продолжают вытаскивать ее из-под льда. По сообщениям местных СМИ, один из рыбаков за несколько минут набрал три ведра сельди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаробществорегионывидеоМаксим ШаманинАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика