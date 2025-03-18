Новости регионов: в Башкирии возбудили уголовное дело после гибели детей при пожаре

В Башкирии возбуждено уголовное дело после трагедии, произошедшей при пожаре. В результате возгорания натяжного потолка в квартире погибли пятеро детей и 33-летний мужчина. Ранее поступали сигналы о необходимости изъятия детей из неблагополучной семьи, но меры приняты не были. Прокуратура проводит проверку.

В Приморском крае местные жители собрали рекордный улов сельди. Лед водоема буквально завален рыбой, а рыбаки продолжают вытаскивать ее из-под льда. По сообщениям местных СМИ, один из рыбаков за несколько минут набрал три ведра сельди.

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