Новости регионов: кровля трехэтажного склада рухнула в Татарстане

Кровля трехэтажного склада рухнула в Зеленодольске в Татарстане. Предварительно, она не выдержала тяжести снега. Пострадала женщина, ее увезли в больницу. Остальные работники из здания эвакуировались самостоятельно. Как сообщают в МЧС, площадь обрушения составила почти 550 квадратных метров. Спасатели разбирают завалы и проверяют, нет ли еще пострадавших. В поисках им помогают кинологи.

ФСБ предотвратила теракт в Челябинске. В ведомстве сообщили, что задержали и арестовали на два месяца 18-летнего местного жителя. От украинских спецслужб он получил задание убить высокопоставленное лицо с помощью самодельного взрывного устройства. У молодого человека изъяли около 1,5 килограмма взрывчатого вещества, дневник с записями на украинском языке, а также средства связи с куратором. Сам он во всем сознался и сейчас сотрудничает со следствием. Уголовное дело возбудили сразу по нескольким статьям.

