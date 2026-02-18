Форма поиска по сайту

Новости

Новости

18 февраля, 16:30

Происшествия

Новости регионов: кровля трехэтажного склада рухнула в Татарстане

Мужчина украл фигуру коня возле цветочного магазина на Крымском Валу

Для рэпера Гуфа запросили 2 года условно по делу о драке в бане под Наро-Фоминском

Несколько поездов МЦД-4 задержатся в пути

Новости регионов: автобус столкнулся с бензовозом в Ростовской области

Сервис доставки отключит от системы курьера, проехавшего на электровелосипеде с ребенком

Междугородний автобус столкнулся с бензовозом на трассе М-4 "Дон"

Новости регионов: задержана министр культуры Башкирии Шафикова

Около 4 тысяч человек эвакуировали в США во время пожара

ГАИ начала искать курьера, который вместе с ребенком проехал на электровелосипеде

Кровля трехэтажного склада рухнула в Зеленодольске в Татарстане. Предварительно, она не выдержала тяжести снега. Пострадала женщина, ее увезли в больницу. Остальные работники из здания эвакуировались самостоятельно. Как сообщают в МЧС, площадь обрушения составила почти 550 квадратных метров. Спасатели разбирают завалы и проверяют, нет ли еще пострадавших. В поисках им помогают кинологи.

ФСБ предотвратила теракт в Челябинске. В ведомстве сообщили, что задержали и арестовали на два месяца 18-летнего местного жителя. От украинских спецслужб он получил задание убить высокопоставленное лицо с помощью самодельного взрывного устройства. У молодого человека изъяли около 1,5 килограмма взрывчатого вещества, дневник с записями на украинском языке, а также средства связи с куратором. Сам он во всем сознался и сейчас сотрудничает со следствием. Уголовное дело возбудили сразу по нескольким статьям.

