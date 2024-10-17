Новости регионов: в Краснодаре произошел пожар в пятиэтажном жилом доме

В Краснодаре произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Огонь охватил мансардный этаж и распространился на площадь в 500 квадратных метров. В результате происшествия пострадала женщина, которая получила ожоги и надышалась продуктами горения. В причинах пожара разбирается прокуратура. Как сообщают очевидцы, спасатели долго не могли проехать к месту из-за припаркованных во дворе машин.

В "Сириусе" вечером произошло серьезное ДТП. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего пострадали водитель такси и 16-летняя пассажирка. Пострадавших доставили в больницу с тяжелыми травмами. Подробности происшествия уточняются, полиция устанавливает виновника аварии.

В Кузбассе водитель пытался скрыться от полиции, чтобы избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В результате он потерял контроль над машиной и съехал в кювет. Водитель получил травмы головы и был задержан инспекторами, которые составили на него четыре протокола: за пьяное вождение, выезд на встречную полосу, отказ остановиться и отсутствие вписанного в страховку лица.

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