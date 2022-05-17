Противотанковый гранатомет, взорвавшийся в Мытищах, привезли с Украины в качестве трофея

Взорвавшийся в подмосковных Мытищах противотанковый гранатомет был привезен в качестве трофея с Украины.

Отмечается, что два человека, проходившие рядом, пострадали в результате выстрела от гранатомета в машине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.