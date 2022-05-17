Дебошир сломал оборудование для досмотра в аэропорту Владивостока

Мужчина не смог попасть на рейс Владивосток – Петропавловск-Камчатский и решил проникнуть в отделение для хранения багажа.

На кадрах видно, как дебошир ломает оборудование для досмотра и разбивает монитор.

Жителя Алтайского края задержала полиция. На него составили протокол за хулиганство, а за порчу имущества грозит уголовное дело. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.