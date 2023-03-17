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17 марта, 22:15

Происшествия

Новости часа: двое мирных жителей погибли при обстреле Донецка

Новости часа: двое мирных жителей погибли при обстреле Донецка

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Двое мирных жителей погибли, один пострадал при обстреле Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Правительство России вновь ввело запрет на вывоз лома драгметаллов в период с 20 марта и на полгода, сообщает кабмин РФ.

Очень высокое атмосферное давление прогнозируется в Москве в субботу, 18 марта. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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