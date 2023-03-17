В ДТП с микроавтобусом серьезно пострадали дети в Санкт-Петербурге

Один ребенок и один взрослый находятся в тяжелом состоянии после аварии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Микроавтобус "Форд" вылетел на тротуар и сбил людей около автобусной остановки. Это произошло на пересечении улицы Первого мая и проспекта Ленина. Пострадали шесть человек. Из них трое – дети. В обстоятельствах ДТП разбираются следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

