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17 марта, 21:15

Происшествия

В ДТП с микроавтобусом серьезно пострадали дети в Санкт-Петербурге

В ДТП с микроавтобусом серьезно пострадали дети в Санкт-Петербурге

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Один ребенок и один взрослый находятся в тяжелом состоянии после аварии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Микроавтобус "Форд" вылетел на тротуар и сбил людей около автобусной остановки. Это произошло на пересечении улицы Первого мая и проспекта Ленина. Пострадали шесть человек. Из них трое – дети. В обстоятельствах ДТП разбираются следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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