"Актуальный репортаж": 5 человек умерли от неизвестного инфекционного заболевания Танзании

Неизвестное инфекционное заболевание обнаружили в Танзании, там уже умерли пять человек. Симптомы по описанию похожи на лихорадку Марбург.

На границах России из-за нее усилен санитарный контроль. А ученые во всем мире уже ищут вакцины, которые могут защитить от вируса. Он, вероятно, превзойдет COVID-19, полагают во Всемирной организации здравоохранения.

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