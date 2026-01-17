Новости регионов: в Коми задержали начальника учебного центра МВД после ЧП с гранатой

В Сыктывкаре задержали начальника Центра МВД, где в результате взрыва пострадали 20 человек. По версии следствия, он распорядился провести занятия в актовом зале, хотя в нем шел ремонт и хранились легковоспламеняющиеся материалы. Кроме того, задержан преподаватель, который привел в действие светошумовую гранату.

В Ангарске Иркутской области локализован крупный пожар, произошедший в торговом центре. На месте работают десятки пожарных расчетов. При этом ситуация осложняется тем, что в здании хранятся моторные масла, лаки и краска.

Стая уток "попала в пробку" на пруду в Краснодаре из-за снега, который покрыл местные водоемы. Однако птицам удалось проложить себе трассы через узкие полыньи.

