17 января, 23:45

Происшествия

Новости регионов: в Коми задержали начальника учебного центра МВД после ЧП с гранатой

Новости регионов: в Коми задержали начальника учебного центра МВД после ЧП с гранатой

Новости регионов: в Иркутской области загорелся торговый центр

Самосвал застрял под мостом на юге Москвы

Новости регионов: после взрыва газа на Ставрополье три человека находятся в тяжелом состоя

В Ставрополье восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в кафе

В Москве сеть фитнес-клубов отказалась выдавать сотрудникам зарплату

СК предъявил обвинение водителю Porsche, въехавшему в авто ГИБДД в Балашихе

Пожар произошел в жилом доме в Люберцах

27 человек пострадали в Подмосковье во время катания на ватрушках в новогодние праздники

В Екатеринбурге водитель квадроцикла катал детей на тюбингах по дорогам

В Сыктывкаре задержали начальника Центра МВД, где в результате взрыва пострадали 20 человек. По версии следствия, он распорядился провести занятия в актовом зале, хотя в нем шел ремонт и хранились легковоспламеняющиеся материалы. Кроме того, задержан преподаватель, который привел в действие светошумовую гранату.

В Ангарске Иркутской области локализован крупный пожар, произошедший в торговом центре. На месте работают десятки пожарных расчетов. При этом ситуация осложняется тем, что в здании хранятся моторные масла, лаки и краска.

Стая уток "попала в пробку" на пруду в Краснодаре из-за снега, который покрыл местные водоемы. Однако птицам удалось проложить себе трассы через узкие полыньи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиярегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова

