17 января, 17:30

Происшествия

Новости регионов: после взрыва газа на Ставрополье три человека находятся в тяжелом состоя

В Ставрополье восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в кафе

В Москве сеть фитнес-клубов отказалась выдавать сотрудникам зарплату

СК предъявил обвинение водителю Porsche, въехавшему в авто ГИБДД в Балашихе

Пожар произошел в жилом доме в Люберцах

27 человек пострадали в Подмосковье во время катания на ватрушках в новогодние праздники

В Екатеринбурге водитель квадроцикла катал детей на тюбингах по дорогам

Пожарный гидрант прорвало в доме на юге Москвы

Новости регионов: задержан подозреваемый по делу о ЧП в здании МВД в Сыктывкаре

"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемых в угоне авто за 3,5 млн руб

Трое пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье находятся в тяжелом состоянии. Остальные пять человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона. Пожар, возникший при взрыве, был ликвидирован. Прокуратура проводит проверку. Возбуждено уголовное дело.

Традиционные крещенские купания в столице Камчатки отменили из-за череды циклонов. Тем временем, местные жители стали массово прыгать из окон в сугроб. Такое явление стало распространенным среди молодого поколения на фоне обильных снегопадов. Однако спасатели предупреждают, что подобное развлечение может плохо закончиться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиярегионывидеоРоман Карлов

