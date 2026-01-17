Новости регионов: после взрыва газа на Ставрополье три человека находятся в тяжелом состоя

Трое пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье находятся в тяжелом состоянии. Остальные пять человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона. Пожар, возникший при взрыве, был ликвидирован. Прокуратура проводит проверку. Возбуждено уголовное дело.

Традиционные крещенские купания в столице Камчатки отменили из-за череды циклонов. Тем временем, местные жители стали массово прыгать из окон в сугроб. Такое явление стало распространенным среди молодого поколения на фоне обильных снегопадов. Однако спасатели предупреждают, что подобное развлечение может плохо закончиться.

