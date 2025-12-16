В подмосковной школе ученик напал на детей и сотрудников с ножом

В подмосковной школе старшеклассник напал на детей и сотрудников с ножом. По данным ГУ МВД по Московской области, он ударил охранника, распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение десятилетнему ученику. Мальчик скончался. Несколько пострадавших госпитализированы, остальных учеников эвакуировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Подросток задержан и доставлен в следственные органы. Криминалисты вскоре приступят к детальному осмотру места происшествия. Прокуратура проверит, соблюдались ли в школе правила безопасности.

