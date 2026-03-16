Уголовное дело завели после гибели мужчины на байдарке на Москве-реке

Уголовное дело завели после гибели мужчины на байдарке, который попал под винты электросудна на Москве-реке. Речь идет о нарушении правил безопасности движения, которое по неосторожности повлекло смерть человека.

ЧП случилось 16 марта у причала "Парк "Фили". Электросудно сдавало назад и столкнулось с байдаркой, которая по правилам безопасности не могла там находиться. Один из пассажиров лодки выбрался на сушу. Второй погиб.

