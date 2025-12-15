Известная блогер потеряла ребенка во время домашних родов в бассейне

Известная блогер Аиша потеряла ребенка во время домашних родов в бассейне. В соцсетях, где у девушки почти 1 миллион подписчиков, на нее обрушилась волна негатива.

Сообщается, что ребенок родился здоровым, однако вскоре перестал дышать. Прибывшие врачи пытались его реанимировать, но спасти его не удалось. При этом блогеру грозит уголовное наказание, если следствие установит ее вину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

