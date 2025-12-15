Форма поиска по сайту

15 декабря, 22:45

Происшествия

Известная блогер потеряла ребенка во время домашних родов в бассейне

Известная блогер потеряла ребенка во время домашних родов в бассейне

Ангар со строительными материалами загорелся на юге Москвы

Новости регионов: обе группы туристов, пропавших в Прикамье, найдены живыми

"Московский патруль": девушка стала жертвой мошенников на "кастинге" для клипа Егора Крида

"Московский патруль": мужчину задержали после избиения дочери в магазине

"Московский патруль": в Шереметьево задержали туриста из Китая с коллекционными монетами

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 15 декабря

Уголовное дело возбуждено после того, как пенсионерка из Подмосковья осталась без квартиры

Мужчину арестовали на 15 суток за домогательства в московском метро

Администрация Люберец помогла оставшейся без жилья пенсионерке

Известная блогер Аиша потеряла ребенка во время домашних родов в бассейне. В соцсетях, где у девушки почти 1 миллион подписчиков, на нее обрушилась волна негатива.

Сообщается, что ребенок родился здоровым, однако вскоре перестал дышать. Прибывшие врачи пытались его реанимировать, но спасти его не удалось. При этом блогеру грозит уголовное наказание, если следствие установит ее вину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

