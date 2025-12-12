"Московский патруль": суд приговорил к 4 годам колонии мать за продажу ребенка

Суд приговорил к 4 годам колонии строгого режима мать за продажу ребенка. В прошлом году супружеская пара заплатила беременной иностранке 150 тысяч рублей за то, чтобы она отдала новорожденного им.

Акушерку, которая помогала с оформлением документов, также приговорили к 4 годам колонии строгого режима. Покупатели получили по 4,5. Ребенок на данный момент находится в приемной семье.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

