До 3 лет колонии грозит начальнику участка, руководившего сносом "Снежкома" в Красногорске

До 3 лет колонии грозит начальнику участка, который руководил сносом горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске. Из-за обрушения во время работ пострадали три человека и десятки автомобилей.

Владельцы поврежденного имущества готовятся отстаивать свои интересы, а следственные органы продолжают сбор доказательств. Предварительный ущерб может составить свыше 100 миллионов рублей.

