В Москве задержали мужчину, который украл телефон у девушки в электробусе

В Москве задержали карманника, который украл телефон у девушки в электробусе. Пропажу жертва заметила уже после того, как вышла из транспорта. Момент попал на камеры видеонаблюдения, так правоохранители смогли установить личность вора.

Преступником оказался 36-летний мужчина, ранее уже не раз привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные кражи. Он успел продать телефон. Возбуждено уголовное дело.

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