15 января, 12:15Происшествия
Засланного агента британских спецслужб выявили в России
В России выявили засланного агента британских спецслужб Дэвиса Самьюэля, который работал под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Британии в Москве.
В связи с этим в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Британии Дейни Долакию и объявили решительный протест. Ведомство аннулировало аккредитацию Самьюэля. Он должен покинуть страну в течение двух недель. В случае эскалации Лондона Москва даст зеркальный ответ.
