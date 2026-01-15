Засланного агента британских спецслужб выявили в России

В России выявили засланного агента британских спецслужб Дэвиса Самьюэля, который работал под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Британии в Москве.

В связи с этим в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Британии Дейни Долакию и объявили решительный протест. Ведомство аннулировало аккредитацию Самьюэля. Он должен покинуть страну в течение двух недель. В случае эскалации Лондона Москва даст зеркальный ответ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.