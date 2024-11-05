Жительница Москвы проснулась от того, что незнакомец рылся в ее вещах

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В Москве полицейские задержали 42-летнего мужчину, проникшего в незапертую квартиру и похитившего вещи хозяев. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

Правоохранители установили, что злоумышленник зашел в подъезд дома на улице Новая Дорога и, заметив приоткрытую дверь в квартиру, проник внутрь. Там он похитил две пары наушников и портативный компьютер. В это время у дочери потерпевшей зазвонил будильник, она проснулась и громко закричала. Хозяйка квартиры потребовала от мужчины вернуть похищенное имущество, но он скрылся, забрав с вешалки зимнюю куртку.

Полицейские задержали подозреваемого на шоссе Энтузиастов, им оказался ранее судимый уроженец Магаданской области. У мужчины изъяли ноутбук и наушники, а куртку он выбросил, так как она оказалась женской.

Сейчас фигурант заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее незнакомец пробрался в дом к жительнице США и стоял около ее кровати. Женщина проснулась и увидела стоящего над ней незнакомца.

Мужчина сказал, что якобы проживает в доме, так как женщина сдала ему комнату. После этого потерпевшая позвонила в полицию, а незнакомец начал стирать отпечатки пальцев с дверных ручек, а затем вышел через боковую дверь.