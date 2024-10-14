Двое мужчин украли у москвича 10 млн рублей при нелегальном обмене валют

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Двое злоумышленников украли у москвича 10 миллионов рублей при нелегальном обмене валют. Столичная прокуратура рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

Житель столицы опубликовал в мессенджере сообщение о том, что желает приобрести иностранную валюту. После этого неизвестный связался с ним и назначил встречу на улице Совхозной.

"Когда в вечернее время потерпевший приехал в оговоренное место, на его автомобиль напали неизвестные и, угрожая ножом, открыто похитили у него 10 миллионов рублей и два мобильных телефона", – говорится в публикации.

Двоих нападавших удалось задержать, сейчас их поместили под стражу. Их обвиняют в совершении разбоя.

Прокуратура просит граждан обменивать деньги только через официальные пункты и кредитно-финансовые организации.

До этого сотрудники столичной полиции задержали 19-летнего жителя Калмыкии, который похитил у незнакомца телефон стоимостью 90 тысяч рублей. Ранее судимый молодой человек увидел у прохожего в руках телефон и попросил его сделать звонок. Когда потерпевший потребовал смартфон обратно, злоумышленник ударил его и скрылся с места преступления.

После кражи он продал телефон, а вырученные деньги потратил на личные расходы. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".

