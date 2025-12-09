Форма поиска по сайту

09 декабря, 16:03

Происшествия

Мужчина провел трое суток в тайге Приамурья в 40-градусный мороз и выжил

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Мужчина провел три дня в тайге Амурской области в 40-градусный мороз и выжил. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выяснилось, что мужчина работал охранником производственной базы. В какой-то момент он поехал в магазин в поселок Экимчан, расположенный на расстоянии 71-го километра, но на обратном пути его высадили в 10 километрах от места работы. Он планировал преодолеть это расстояние пешком через тайгу, но заблудился.

Правоохранители организовали его поиски. Из-за отсутствия проезжих дорог и наличия снега глубиной свыше одного метра полицейские оставили служебный автомобиль и отправились на поиски пропавшего пешком.

"Через несколько километров они заметили едва различимые следы на снегу. Пройдя более пяти часов по тайге, сотрудники обнаружили пропавшего мужчину с признаками сильного обморожения", – отметила Волк.

Мужчина уже не мог самостоятельно передвигаться – он был истощен и не имел при себе еды, воды и спичек. В итоге полицейские вынесли мужчину из тайги на себе и доставили в медицинскую организацию, где ему оказали необходимую помощь.

"В настоящий момент его жизни и здоровью ничто не угрожает", – резюмировала представитель МВД.

Ранее подмосковные спасатели вывели из леса рядом с деревней Костенево Талдомского городского округа двух заблудившихся пенсионерок. Женщины отправились в лес за грибами, но в какой-то момент поняли, что заблудились. Специалисты определили зону поиска пенсионерок с помощью телефонной связи.

