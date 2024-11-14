Три человека пострадали в аварии с электробусом на Алтуфьевском шоссе

Три человека пострадали в аварии с участием электробуса на Алтуфьевском шоссе в Москве. Один из них – водитель общественного транспорта, сообщил департамент транспорта.

Все пострадавшие находятся в городских больницах. По предварительной версии Госавтоинспекции, водителю могло стать плохо. В Мосгортрансе утверждают, что перед рейсом он прошел осмотр, а электробус был исправен.

Начальник службы внешних коммуникаций ГУП "Мосгортранс" Мария Рыбкина заявила, что предприятие проводит служебное расследование и окажет пострадавшим необходимую поддержку, включая помощь с оформлением документов для получения страховых выплат.

Стаж водителя составляет более 20 лет, и за ним не числится никаких нарушений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.