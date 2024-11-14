ГИБДД нашли виновного в ДТП, которое произошло на пересечении шоссе Энтузиастов и МКАД

В ДТП на пересечении шоссе Энтузиастов и МКАД виновником, вероятно, стал водитель машины, двигавшейся в третьем ряду, сообщают в ГИБДД. Он поздно понял, что должен повернуть на кольцевую дорогу, и подрезал маршрутку и автомобиль в правом ряду.

В результате машины едва не столкнулись со спецтранспортом ЦОДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.