14 ноября, 07:15Происшествия
ГИБДД нашли виновного в ДТП, которое произошло на пересечении шоссе Энтузиастов и МКАД
В ДТП на пересечении шоссе Энтузиастов и МКАД виновником, вероятно, стал водитель машины, двигавшейся в третьем ряду, сообщают в ГИБДД. Он поздно понял, что должен повернуть на кольцевую дорогу, и подрезал маршрутку и автомобиль в правом ряду.
В результате машины едва не столкнулись со спецтранспортом ЦОДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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