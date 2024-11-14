Пострадавший при обрушении моста в Крыму остается в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пострадавший при обрушении моста водитель легкового автомобиля в Джанкойском районе Крыма остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Второй пострадавший – водитель грузовика получил помощь врачей амбулаторно, добавили в ведомстве.

Мост между селами Изумрудным и Маслово над железной дорогой обрушился вечером в среду, 13 ноября. В этот момент на нем находились легковушка и грузовик. В результате происшествия пострадали два человека. Следователи считают, что причиной обрушения стало движение перегруженного грузового автомобиля.

На данный момент ж/д пути освободили от завалов. Движение пригородных поездов на месте обрушения полностью восстановлено с 11:00 по московскому времени.

В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов сообщил, что мост будет полностью отремонтирован в 2025 году.